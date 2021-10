Ein Punkt und ein neuer Sportdirektor für den SKN St. Pölten

Das Solo, das sich im Sommer angekündigt hat, wird es wohl nicht werden: Lustenau ist zwar weiterhin Tabellenführer der 2. Liga, in St. Pölten musste die Austria in Runde 13 aber zum dritten Mal Punkte abgeben. Nach dem 1:1 in einem rasanten Duell gegen St. Pölten liegt Lustenau mit 31 Punkten drei Zähler vor Liefering und fünf Punkte vor Lafnitz. St. Pölten ist mit 14 Zählern auf Rang 11 zu finden.

Der SKN startete im Duell zweier 4-2-3-1-Systeme mit unterschiedlicher Auslegung furios. Während die Lustenauer alles spielerisch lösen wollten, setzen die St. Pöltner auf Offensivpressing.

Elfmeterstreit

Llanez vergab vor 1.403 Fans die erste Top-Chance. In Minute 20 holte die Wolfsburg-Leihgabe einen Elfmeter heraus. Es folgte ein Streit mit Gschweidl um die Ausführung. Der Amerikaner setzte sich durch, die Konzentration dürfte dabei aber gelitten haben. Tormann Schierl hielt den unplatzierten Strafstoß von Llanez.

Daraufhin kam der Tabellenführer auf. U-21-Teamspieler Cham und Goalgetter Tabakovic scheiterten.

Auf der Tribüne der NV-Arena zugesehen hat neben dem scheidenden General Manager Andreas Blumauer der künftige Sportdirektor Jan Schlaudraff. Der SKN hat sich entschieden, das Angebot von Kooperationsklub Wolfsburg anzunehmen und sich den früheren Bayern-Spieler als obersten sportlichen Verantwortlichen finanzieren zu lassen. Die Finanzierung läuft über den gemeinsamen Sponsor VW.