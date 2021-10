ÖFB-Cup: Rapid spaziert ins Viertelfinale

In Halbzeit zwei sorgte Grahovac mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Vorentscheidung. Amstetten spielte weiter gefällig mit, konnte sich aber nicht belohnen. Während Rapid den Vorsprung souverän verwaltete, hatten die Niederösterreicher auch noch Pech. Ammerer traf in der Schlussphase nur die Latte. Weil auch Kovacec an Gartler scheiterte, war Amstetten das Ehrentor nicht vergönnt. Rapid darf sich nach dem enttäuschenden 1:1 in Hartberg zuletzt in der Liga samt Verletzung von Greiml wieder über ein Erfolgserlebnis freuen. Am Sonntag wartet das Heimspiel gegen den LASK.

LASK siegt 2:1

Apropos LASK: Auch die Linzer haben den Sprung ins Cup-Viertelfinale geschafft. Im Bundesliga-Duell gegen die WSG Tirol reichte den Oberösterreichern ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit. Horvath (31.) und Michorl (34.) sorgten für vermeintlich klare Verhältnisse. Doch Vrioni (49.) machte es noch einmal spannend. Der LASK verabsäumte es, den Sack zuzumachen. Und hatte am Ende noch Glück, dass den Tirolern nicht noch der Ausgleich gelang. Keeper Schlager bewahrte sein Team nach einem Wallner-Kopfball vor der Verlängerung.