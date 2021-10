ÖFB-Cup: Personalnot bei Rapids Wiedersehen mit Amstetten

Emanuel Aiwu ist mittlerweile in der Rapid-Abwehr gesetzt. Trainer Didi Kühbauer gönnte dem 20-jährigen Admira-Zugang zwischen den Europacup-Auftritten in der Meisterschaft immer wieder Verschnaufpausen. Auch im Cup gegen die Admira nahm ihn der Coach nach einer Stunde vom Feld. Oft spielte Aiwu auch im defensiven Mittelfeld, damit ist aber jetzt Schluss.

Rapid leidet am Verteidiger-Schwund. Für Greiml ist die Saison so gut wie vorbei. Hofmann wurde am Nasenbein operiert, das er sich am Hinterkopf von Aiwu gebrochen hat. Dibon wurde schon vor längerer Zeit operiert. Und Wimmer konnte zuletzt in Hartberg nicht eingesetzt werden, weil er sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Bleibt also nur noch Aiwu für das heutige Cup-Achtelfinale (ab 18 Uhr) in Amstetten als gestandener Innenverteidiger.