Individuelle Betreuung für „hoffnungslose Fälle“

Durch provozierendes und grenzverletzendes Verhalten scheinen Kinder und Jugendliche für Unterstützungsangebote oft unerreichbar. Das sogenannte „Hoch-Risiko-Klientel“ wird so vom Hilfssystem als „hoffnungslose Fälle“ abgestempelt. Dass es soweit nicht kommen muss, davon ist Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, überzeugt.

Diese Überzeugung gab er vergangene Woche in einem Impulsvortrag an 200 Teilnehmende der pädagogischen Enquete der Organisation Pro Juventute an der FH St. Pölten weiter.

Denn diese intensivpädagogischen Herausforderungen kennt man bei der gemeinnützigen Kinder- und Jugendhilfs-Organisation nur zu gut. In Niederösterreich stelle laut Geschäftsführerin Andrea Scharinger aber auch das Landesgesetz eine Hürde dar.