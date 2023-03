In St. Pölten werden die großen Müllcontainer jetzt versenkt

St. Pölten wächst und so auch die Menge an Abfällen und Müll. Um die Abfallentsorgung in St. Pölten nachhaltiger und effektiver zu gestalten, plant die Stadt nun ein neues Abfallzentrum und den Einsatz eines neuartigen unterirdischen Abfallsystems.

Unterirdische Abfallsammelinseln

In St. Pölten will man nun, eine in Österreich noch nicht weit verbreitete Lösung einsetzen, um Müllplätze in dicht besiedelten Stadtteilen attraktiver zu gestalten.

Die Lösung sollen sogenannte "Unterflur-Abfallsysteme" darstellen. Bei der neuartigen Lösung handelt es sich um Container, die sich unter der Erde befinden.