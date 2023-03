Ökologie, Erinnerung und Demokratie: Was St. Pölten 2024 tangiert

Als man sich im Rennen um die europäische Kulturhauptstadt 2024 gegen Bad Ischl geschlagen geben musste, trauerte man in St. Pölten nicht lange. Kurzerhand ernannte man sich selbst eben zur Landeskulturhauptstadt.

Kein "Trostprogramm"

Im Zentrum dieses Kulturschwerpunkts steht das Festival für Gegenwartskultur „Tangente“, das von 30. April bis 6. Oktober 2024 stattfinden soll. Nachdem am Montag erste Inhalte präsentiert wurden, kann nicht von einem „Trostprogramm“ gesprochen werden.

In ihrer sechsmonatigen Laufzeit wird sich die „Tangente“ an drei Peaks – also Zeiträumen mit relativ hoher Veranstaltungsdichte – jeweils einem Schwerpunkt widmen.