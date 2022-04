St. Pölten an der Westautobahn: Tangente gegen die Segmentierung

In einem geladenen Wettbewerb mit drei Agenturen konnte das Berliner Studio „Double Standards“ die Jury in allen Kriterien restlos überzeugen. Insgesamt wurde ein Leistungsumfang inklusive Aufbau der Website und Entwicklung der Programmbroschüre in Höhe von 75.000 Euro vereinbart.

Bekannt sind bisher nur Infrastrukturprojekte: die Errichtung eines Kinderkunstlabors, die Neugestaltung des Domplatzes (ohne Parkplätze) sowie die Sanierung der Synagoge. Mikl-Leitner sieht in der Kultur die Chance, den Tourismus anzukurbeln; Zielvorgaben formuliert sie aber keine. Gurk schwebt ein niederschwelliges Kulturfestival mit viel Kunst vor, das der Segmentierung der Gesellschaft entgegenwirken soll. Erste Highlights will er erst im Frühjahr 2023 präsentieren. Die Kulturhauptstadt Bad Ischl stellt Programmschwerpunkte bereits am 27. April vor.