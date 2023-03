Netz der Nextbike-Stationen in St. Pölten wird massiv ausgebaut

Die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner lassen immer mehr das Auto für alltägliche Zwecke zu Hause stehen und nützen stattdessen lieber ihr Fahrrad.

38.000 Fahrten

Das zeigt unter anderem auch die Statistik der St. Pöltner Nextbike-Fahrten: Zwischen dem 20. März bis zum 15. November 2022 wurden 38.182 Nextbike-Fahrten in St. Pölten unternommen. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 76 Prozent.

Durch die hohe Nachfrage will die Stadt nun das Angebot ausbauen. Wo genau die neuen Stationen platziert werden, können die Bürger seit Montag in einer Online-Umfrage in der Facebook-Gruppe "Was ist los in St. Pölten" mitbestimmen.