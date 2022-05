Illegale Mountainbike-Strecke in Traisen-Hochwasserschutz gegraben

Mountainbiken ist nur auf dafür ausgewiesenen Strecken erlaubt. Daran dürften sich vermutlich Jugendliche in St. Pölten nicht gehalten haben, wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte. Im Wald am rechten Traisenufer vor der Julius-Raab-Brücke entdeckten Spaziergänger einen illegal angelegten Trail.

Überschwemmungen möglich

Die quer durch den Wald errichteten Schanzen, Löcher und Fahrwege stellen laut Stadt aber auch ein erhebliches Sicherheitsproblem dar: "Es wurden unter anderem auch Löcher in den Hochwasserschutz gegraben. Dies stellt ein erhebliches Risiko im Hochwasserfall durch Unterspülungen sowie durch Verwirbelungen des ankommenden Wassers dar", heißt es seitens des Magistrats. Eine Verschiebung des Hochwasserabflusses und im schlimmsten Fall Überschwemmungen der umliegenden Siedlungen könnten eine Folge sein