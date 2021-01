Grüne: "St. Pölten ist ganz einfach noch keine Vorzeige-Stadt"

In Zeiten eines Lockdowns ist ein Wahlkampf keine einfache Sache. Dennoch hat sich Christina Engel-Unterberger fest vorgenommen, dass sie mit ihrem Team bei der Wahl am 24. Jänner wieder in den Gemeinderat der Landeshauptstadt St. Pölten einzieht. Das bekräftigte die Spitzenkandidatin der Grünen beim KURIER-Talk im Pods&Bowls.

„Sankt Pölten ist einfach noch keine Vorzeige-Stadt. Da gilt es, Tempo zu machen in den nächsten fünf, den nächsten zehn Jahren. Unser Ziel ist, als Team in den Gemeinderat einzuziehen. Also dass ich und Paul Purgina, der auf dem zweiten Listenplatz kandidiert, die Grünen künftig im Gemeinderat vertreten“, sagt Christina Engel-Unterberger.