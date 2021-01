S34: Urzeitkrebse könnten Mega-Projekt zu Fall bringen

Bis zum August des Vorjahres wurden weitere Gutachten und eine ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht, die dann ein Monat später vor Gericht Thema waren. Nachdem bei den Verhandlungen im September ein Gutachten fehlte, wird der Fachbereich "Pflanzen und Tiere und ihre Lebensräume" jetzt im neuen Jahr diskutiert.

In weitere Folge entscheidet das Bundesverwaltungsgericht dann über die Umweltverträglichkeit des Projekts. Durch die Verhandlungen in den nächsten Tagen erhofft sich die Forschungsgruppe Lanius, wie auch viele weitere am Verfahren beteiligte Initiativenvertreter (Vertreter der Grundstücksbesitzer, Plattform S34, Klimahauptstadt 2024, etc.) einen weiteren Aufschub des Projektes. Der Baustart wäre für Ende 2021 geplant.

Politische Unterstützung

„Wir werden uns mit aller Kraft gegen den Bau der S 34 einsetzen und diese katastrophale Naturzerstörung nicht hinnehmen“, Christina Engel-Unterberger, Spitzenkandidatin der Grünen bei den St. Pöltner Gemeinderatswahlen am 24. Jänner.