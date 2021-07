Frequency-Festival: Fällt morgen die Entscheidung?

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es war ein bemerkenswertes Interview, das Ewald Tatar dem KURIER vor ein paar Tagen gab. Darin bekräftigte der Frequency-Veranstalter einmal mehr, dass das Event im August in der Landeshauptstadt St. Pölten über die Bühne gehen werde. "Es gibt eine klare Ansage vom Bund, dass wir wieder alles in voller Kapazität mit der 3G-Regel spielen können. Die Regierung will, dass wir das Frequency spielen", erklärte er.

Kopfzerbrechen

Dennoch ist es noch längst keine ausgemachte Sache, dass von 19. bis 22. August rund 50.000 Menschen an der Traisen feiern werden. "Hinter der Veranstaltung stehen noch einige Fragenzeichen", heißt es aus dem St. Pöltner Rathaus. Der Grund ist klar: Die Corona-Pandemie bereitet den Behörden großes Kopfzerbrechen, die Zahl der Infizierten ist in den vergangenen Tagen wieder gestiegen.