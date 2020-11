Frequency-Festival: So verändern Bier und Urin die Traisen

Wenn das dreitägige Frequency-Festival in Sankt Pölten mit einem bunten Musikmix alljährlich täglich mehr als 50.000 Besucher anlockt, wird auch die durch das Festivalgelände fließende Traisen gehörig gerockt. Bier, Urin, Sonnencreme und Co. bringen den natürlichen Kohlenstoffkreislauf des Flusses durcheinander, berichten Forscher im Fachjournal „Environmental Science & Technology“.

Abfälle

Die Wissenschafter der Universität Wien und des WasserCluster Lunz haben in ihrer Studie die Auswirkungen des Festivals für das Flussökosystem der Traisen untersucht. Im Mittelpunkt ihres Interesses stand dabei die Vielzahl an organischen Verbindungen aus Getränken, Pflegeprodukten und Abfällen, die während des Festivals von den Besuchern in die Traisen eingetragen werden.

Energie für Mikroben

Üblicherweise gelangen zahlreiche organische Moleküle aus Wäldern, Wiesen und Feldern aus dem Einzugsgebiet in einen Fluss. Der so eingebrachte gelöste organische Kohlenstoff wird durch im Fluss lebende Mikroorganismen nach und nach abgebaut - die Wissenschafter nennen das „veratmen“. Dabei entsteht Energie für die Mikroben, aber auch überschüssiges Kohlendioxid, das an die Atmosphäre abgegeben wird. Dieser Kohlenstoffkreislauf wird durch die Tausenden Frequency-Besucher verändert.