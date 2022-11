Festival für junge Leseratten in der Landeshauptstadt

Wem dieser Vorgeschmack gleich Lust auf mehr gemacht hat, kann die vorgestellten Bücher auch direkt im Museum NÖ kaufen. Im Foyer befindet sich während des Festivals eine komplett eingerichtete Buchhandlung, die von der Thalia-Filiale St. Pölten betreut wird. Dort werden auch weitere Titel für alle Altersgruppen erhältlich sein.

Lesen und Mitmachen

Während des Festivals geht es aber nicht nur ums ruhig Sitzen und Zuhören. Verschiedene Workshops, die vom Trickfilm bis zum Papierschöpfen reichen, aber auch Bilderbuchkino oder Theater werden geboten. Auch wenn ein Großteil der Veranstaltungen heuer wieder live stattfinden kann, hat die Coronapandemie im positiven Sinn bleibende Spuren hinterlassen. Zusätzlich werden sechs „fantasievolle und kreative Lesungen“ auch digital angeboten.

Viele der Veranstaltungen können online für Schulklassen gebucht werden. Für das Familien-Angebot braucht es keine Anmeldung vorab. An ausgewählten Tagen ist KiJuBu aber auch abseits des Festivals präsent. So etwa wieder am 4. Dezember mit einer Weihnachtsmatinee und Weihnachtsbräuchen in NÖ.

Das Programm und alle Infos: www.kijubu.at

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: