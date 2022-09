Wirbel um Literatur: Festival in St. Pölten startet

Im Stadtmuseum St. Pölten wird am 23. Oktober eine Matinee der Bearbeitung von Christine Nöstlingers Dialektgedichten gewidmet. Den musikalischen Vortrag übernimmt Gerald Votava. Am 28. Oktober führt dann eine von der LitGes St. Pölten veranstaltete Tagebuchlesung sozusagen an die Wurzel des literarischen Schaffens.

Gedacht wird auch an das junge Publikum. Zweimal (10. und 17. Oktober) geht die Mitmach-Geschichte "Seepferdchen & Korallenriff: Wir erforschen das Meer" in Szene. Am Festival-Schlusstag am 31. Oktober folgt die Kinderlesung "Gruseliges zum Schlottern und Kichern" von Christoph Mauz.

Infos: www.blaetterwirbel.at