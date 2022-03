Erst in nächster Spielzeit: "Die Blendung" in St. Pölten verschoben

Ein Ersatztermin wurde damals noch nicht bekannt gegeben. Nun steht fest, dass aber auch alle für Mai 2022 geplanten Vorstellungen abgesagt werden müssen.

Verschiebung auf nächste Spielzeit

Aus "dispositionellen Gründen" könne kein neuer Termin vor dem Sommer angesetzt werden, teilte die Bühne in St. Pölten am Montag mit. "Die Blendung" werde somit erst in der nächsten Spielzeit zu sehen sein.

Eine (Österreich-)Premiere wird am Landestheater NÖ im März aber noch geboten. Am 30. und 31. März gastiert das Berliner Ensemble mit dem modernen Klassiker "Kunst" von Yasmina Reza in St. Pölten. Neu am Spielplan ist außerdem eine zusätzliche Vorstellung von Georg Büchner "Leonce und Lena" am 9. April.