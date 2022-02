Peter Kien lebt nur für seine Bücher. Die 25.000 Bände seiner Bibliothek sind alles für ihn. Von der wirklichen Welt draußen verschließt er seinen Blick. Dass der Hausbesorger Pfaff seine Frau tot prügelt und seine Tochter vergewaltigt, bekommt Kien nicht mit. Er lebt in seinem Kosmos. Elias Canetti hat seinen Roman „Die Blendung“ 1935 veröffentlicht. 1981 bekam er den Literaturnobelpreis. Der Puppenspieler Nikolaus Habjan bringt diesen Roman nun im März auf die Bühne des Landestheaters.

Die Fassung fertigt der österreichische Schriftsteller Paulus Hochgatterer. Er nennt diesen Roman einen „entfesselten Golem, der sich narrativ an kein Schema hält, metaphorisch wild um sich schlägt und sprachlich – wie aus Wut über eine zuvor verordnete Stummheit – ein Hagelgewitter an Hauptsätzen auf die Welt loslässt“, kommentiert Hochgatterer das Formale. Mit der „Blendung“, setzt er fort, „kämpft man, man duckt sich ihr gegenüber, man möchte vor ihr davonlaufen; sie gönnt einem an keinem Punkt Entlastung oder gar Leichtigkeit, sondern, im Gegenteil, zeigt den Menschen vor allem dort, wo er starr, gewalttätig oder hinterhältig ist. Das alles gelingt dadurch, und das ist der Hinterhalt der Geschichte, dass man als Leser der Identifikation mit dem Rahmenthema – der Obsession für Bücher – nicht entkommen kann.“

Großartige Charaktere

Nikolaus Habjan war dem Stoff erstmals in Graz am Schauspiel begegnet in der Version von Friederike Heller. Das Stück hat ihn auf den Roman gebracht. „Dieses Sammelsurium an großartigen Charakteren, Peter Kien, Therese Krumbholz, seine Ehefrau, der Betrüger Fischerle oder dieser grässliche Pfaff, der Hausmeister“, zählt Habjan das Personal auf. „Die Figuren sind auf den ersten Blick ziemlich unsympathisch, Georg, Kiens Bruder ist da noch am sympathischsten“, so Habjan.

Vieles in diesem Roman sollte uns auch heute beschäftigen, sag Habjan. „Ich habe den Eindruck, dass alle meine Arbeiten im Hier und Jetzt verankert sind, auch wenn sie in der Vergangenheit angesiedelt sind. Ich werde aber nicht holzhammerartig darauf hinweisen“, sagt Habjan.

Unser Leben heute sei in gewisser Hinsicht wie im Roman: Man sollte sich mit gewissen Dingen beschäftigen, tut das aber nicht, weil man zu sehr in seiner eigenen Blase verhaftet sei, meint Habjan. „Ich versuche, Emotion auf der Bühne zu zeigen, denn Empathie und Emotion geht dem Theater heute immer mehr ab. Im Theater geht’s nur noch um Problemlösung, aber nicht um Emotion. Aber nicht nur im Theater, Empathie und Emotionen fehlen uns generell, in der Gesellschaft, in der Schule, in der Politik. Und mit Puppen kann man mächtige Emotionen erzeugen. Emotionen, wie man sie eigentlich nur von einem beseelten Wesen erwartet. Aber die Puppe kann das auch“, so Habjan.

Das Puppentheater sei überhaupt ideal, diesen Roman zu zeigen, denn das Geschehen changiert immer wieder ins Surreale. „Der Vorteil ist der, dass Puppentheater einen Sonderstatus hat, weil es mit der Realität bricht, eine Puppe per se niemals real ist. Auf der Bühne muss Wahrhaftigkeit sein, aber es darf keine Realität sein, Theater ist immer die Auseinandersetzung mit der Realität.“