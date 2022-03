Landestheater NÖ: "Blendung"-Premiere wegen Coronafall verschoben

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die für Samstag geplante Premiere von Elias Canettis "Die Blendung" in der Inszenierung von Nikolaus Habjan am Landestheater Niederösterreich ist aufgrund einer Erkrankung im Ensemble verschoben worden.

Kartenbesitzer können ohne Zusatzkosten das Ersatzprogramm besuchen, teilte die Spielstätte in St. Pölten auf ihrer Webseite mit.

Teils gelesenes und teils gespieltes Ersatzprogramm

Angekündigt wurde eine Lesung mit Habjan und Schauspielern als "Kostprobe der neuen Inszenierung". Ein neuer Premierentermin stand noch nicht fest.

"Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan bietet einen außergewöhnlichen und einmaligen Blick in seine Inszenierung in Form einer teils gespielten, teils gelesenen Aufführung", hieß es. Gemeinsam mit den Schauspielern werde im Original-Bühnenbild, in den Kostümen und mit der Livemusik von Kyrre Kvam, die Geschichte des Sinologen Peter Kien, seiner Haushälterin Therese und dem skurrilen Figurenpersonal von Canetti auf besondere Art und Weise auf die Bühne gebracht. Habjan werde die Rolle des erkrankten Schauspielers übernehmen, auch seine Klappmaulpuppen werden mit dabei sein.

Kartenbesitzer werden kontaktiert

Das Landestheater Niederösterreich wird den Angaben zufolge alle Besitzer von Premierenkarten anrufen, um einen Platz für das Ersatzprogramm am 5. März um 19.30 Uhr fix zu buchen.

Alternativ können Kunden, die nicht persönlich erreicht wurden, die Spielstätte unter 02742/90 80 80 600 oder karten@landestheater.net kontaktieren.