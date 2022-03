Benefizkonzert brachte rund 50.000 Euro für die Ukraine

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am 13. März veranstalten die Betriebe der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) und der ORF Niederösterreich ein Benefizkonzert. Dieses fand im Festspielhaus St. Pölten zugunsten der ORF Hilfsaktion Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine statt.

Knapp 50.000 Euro gespendet

Dabei konnten 48.653,65 Euro an Spenden eingenommen werden. Der Erlös wird nun auf das Spendenkonto von Nachbar in Not überwiesen. Im Zuge der Aussendung bedankten sich die Veranstalter und Künstler bei der Spendenfreudigkeit des Publikums.

Das Konzert fand unter der Leitung von Mykola Diadiura, dem Direktor und Chefdirigenten der National Opera of Ukraine in Kiew statt. Die ukrainische Geigerin Diana Tishchenko musizierte gemeinsam mit dem Tenor Michael Schade und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Tishchenko war für den erkrankten Sergei Dogadin eingesprungen. Zu hören waren Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ludwig van Beethoven, Jules Massenet und Myroslav Skoryk.

Die Ensemblemitglieder des Landestheater Niederösterreich Bettina Kerl und Michael Scherff trugen gemeinsam mit Ruth Brauer-Kvam Texte von zeitgenössischen urkrainischen Autorinnen und Autoren, wie Yevgenia Belarusets, Tanja Maljarschuk, Natalia Vorozhbyt und Joseph Roth, vor. Helmut Wiesinger musste krankheitsbedingt absagen.

Durch das Programm führte der Chefredakteur des ORF Niederösterreich Benedikt Fuchs.

30 Geflüchtete bei Konzert

Auch 30 Schutzsuchende aus der Ukraine folgten der Einladung des Festspielhauses zum Benefizkonzert. Sie finden derzeit Zuflucht im Lilienhof der Congregatio Jesu in Stattersdorf. Dort werden sie von der Caritas betreut.