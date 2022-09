Der Schulstart und die Baustellen: Wo es sich in St. Pölten stauen kann

Die gute Nachricht zuerst: Einige Baustellen, die im Sommer für ordentlich Ärger bei Autofahrern in der Landeshauptstadt gesorgt hatten, sind mittlerweile abgeschlossen. Und auch die Buslinien wurden rechtzeitig vor Schulbeginn verstärkt, damit die Mädchen und Burschen rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn in der Klasse erscheinen können.

Hier halten die Busse nicht

Es gibt aber auch nicht so gute Nachrichten: Die LUP-Busse der Linien 1, 5 und 12 halten derzeit nicht bei der Daniel Gran-Volksschule, hier müssen die Schüler an den Haltestellen am Bahnhof oder am Mühlweg aus- bzw. zusteigen. Außerdem wurde für die in Ochsenburg/Leithen wohnhaften Schüler der Volks- und Mittelschule St. Georgen ein Schülerersatzverkehr eingerichtet, da die LUP-Linie 10 wegen der Bauarbeiten an der Brücke in der Fabrikstraße nicht an der Haltestelle Ochsenburg Fabrik stoppen kann.