Das süße Leben direkt im Herzen von St. Pölten

Am ersten sonnigen Tag nach der Eröffnung der Gastronomie saßen die ersten Gäste bereits am späten Nachmittag unter den großen dunklen Schirmen des Restaurants „La Dolce Vita“ am St. Pöltner Rathausplatz. Drei Kellner mit FFP2- Maske vertrösteten jene Besucher, die trotz fehlender Reservierung auf einen Platz im Freien gehofft hatten.

Vom Gardasee an die Traisen

Auf solches Wetter habe man seit der Wiedereröffnung gewartet, erklärt Andrea Zanetti, der Inhaber und Geschäftsführer des Lokals. Zwar sei man vor allem am Wochenende im Innenbereich immer ausgebucht, jedoch würden aufgrund des vorgegebenen Sicherheitsabstandes zahlreiche Plätze fehlen. Außerdem sei die Unsicherheit bei den Menschen noch immer da und spontane Restaurantbesuche gebe es aufgrund der notwendigen Tests nur selten.

Dennoch ist man im „La Dolce Vita“ zuversichtlich. Das Schicksal scheint sich für den vom Gardasee stammenden Gastronomen nämlich nur so zu fügen. Denn eigentlich wollte Andrea Zanetti gar nicht nach Österreich. Nachdem seine Nonna Enrica in ihm die Leidenschaft für den Tourismus und die Gastronomie geweckt hatte, war der Plan das im Besitz der Familie stehende Hotel in Riva del Garda zu übernehmen. Sein Bruder Amadeo wollte allerdings nach Wien, um dort mit einer Eisdiele durchzustarten.

Nicht gesucht aber gefunden

In Wien kam schließlich das eine zum anderen. „Ein sehr alt aussehender Makler kam immer wieder zu uns in die Gelateria“, erzählt Zanetti. „Er wollte uns unbedingt ein Lokal in St. Pölten zeigen, da er meinte, dass es perfekt zu uns passen würde. Wir lehnten immer wieder freundlich ab, denn wir wussten ja nicht einmal wirklich wo St. Pölten ist."

Später haben sich die Brüder Zanetti allerdings zu einer Besichtigung überreden lassen und den Rathausplatz bei Regen besucht. „St. Pölten war in grau gehüllt und hat uns überhaupt nicht interessiert.“ Aufgrund eines Freundes aus der Landeshauptstadt haben die beiden Italiener die Idee noch einmal überdacht, St. Pölten bei schönem Wetter besucht und das „Cafè Roma“, dessen Name beibehalten wurde, übernommen.