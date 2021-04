Das Museum NÖ in St. Pölten wandert in den Garten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der 2.500 Quadratmeter große Garten des Museum Niederösterreich ist die Grünoase von Kulturbezirk und Regierungsviertel in St. Pölten. Mit Bieneninseln, rund 300 einheimischen Pflanzenarten, drei Zoobereichen, einem weitläufigen Spielplatz, Sonnen- und Schatteninseln sowie zahlreichen Skulpturen bietet der für alle frei zugängliche Schaugarten sowohl Entspannung als auch Action.

Im Juni startet "Sonntag im Museumsgarten"

Mit der Wiederöffnung des Museums nach dem Lockdown soll der Museumsgarten zentraler Ort der Geschichts- und Naturvermittlung werden. „Ab 6. Juni startet mit dem ‚Sonntag im Museumsgarten‘ ein Format, das in der warmen Jahreszeit jeden ersten Sonntag im Monat im Freien stattfindet“, erklärt Geschäftsführer Matthias Pacher.

Sichere Alternative in Corona-Zeiten

Es sei schon länger Plan gewesen, den Garten mehr in den Fokus zu rücken, da aber Vermittlungsprogramme für die jüngeren Gäste im Haus der Geschichte und im Haus für Natur in absehbarer Zeit nicht möglich sein werden, hätte sich das beschleunigt. „So bieten wir eine erholsame und gleichzeitig sichere Alternative in Corona-Zeiten. Im Foyer lädt das Präparat eines Babyelefanten ein, unsere großzügig angelegten Ausstellungen mit Maske und ausreichend Abstand zu besuchen“, führt Pacher aus.