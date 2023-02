Cinema Paradiso setzt im März auf Frauenpower im Kinosaal

Im Anschluss an die Filmvorführung am 14. März ist im Programmkino am St. Pöltner Rathausplatz die ehemalige Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments Ulrike Lunacek zu Gast. Ab 20 Uhr gibt sie in einem Expertinnengespräch Einblicke in die Thematik.

Theater im Kino

Auf der Bühne des Kinos wird anlässlich des Frauenschwerpunkts auch ein Theaterstück gezeigt. Porträtiert wird darin die Pionierin der österreichischen Wirtschaftsgeschichte Margarethe Ottillinger. Die NÖ-Premiere kann am 30. März, 18.30 Uhr, sogar bei freiem Eintritt besucht werden.

Informationen unter www.cinema-paradsio.at

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: