Chinesische Basketballer für 80 Tage im Sportzentrum Niederösterreich

Das Sportzentrum Niederösterreich ist für rund 80 Tage Trainingsstätte des 3x3 Basketball-Nationalteams Chinas. Von Ende Juni bis Mitte September macht die knapp 50-köpfige Delegation, rund um das Frauen- und Herren-Nationalteam, Station in der Region St. Pölten und nützt die Trainingsbedingungen im Sportzentrum, um sich bestmöglich auf die anstehenden Turniere vorzubereiten.

Gemeinsam mit dem chinesichen Botschafter in Österreich, Li Xiaosi, besuchte auch Niederösterreichs Sportlandesrat Jochen Danninger am Freitag den frischgebackenen FIBA 3x3 Asia Cup-Sieger im Rahmen des Trainingslagers. „Für zahlreiche niederösterreichische Nachwuchs- und Spitzensportler ist das Sportzentrum bereits zur sportlichen Heimat geworden. Es ist sehr erfreulich, dass es auch über die Grenzen hinaus Anerkennung findet und sich Niederösterreich aufgrund der hervorragenden Bedingungen weiter zum Hotspot für internationale Trainingslager entwickelt“, zeigt er sich über den Aufenthalt hocherfreut.

600.000 Euro Wertschöpfung

Niederösterreich und insbesondere der Raum St. Pölten generiere durch die Nächtigungen und die Verpflegung des gesamten Teams in den knapp drei Monaten eine finanzielle Wertschöpfung von rund 600.000 Euro, sagt Danninger.

In den vergangenen fünf Jahren waren zahlreiche internationale Teams und Verbände in Niederösterreich zu Gast. Unter anderem die Frauenfußball-Teams von Juventus Turin und Besiktas Istanbul, die Eishockey-U18-Nationalsteams von Ungarn, Polen und Slowenien, sowie die 3x3 Basketball-Nationalteams der Niederlande und Slowakei. Zudem waren sämtliche Fußballteams, wie der deutsche Kult-Klub Hamburger SV, der englische Traditionsverein Queens Park Rangers sowie die Nationalmannschaften der USA und Mexiko in Bad Erlach, Laa und Vösendorf stationiert.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: