Armut in Niederösterreich: „Es reicht nicht mehr zum Leben“

Das Armutsnetzwerk NÖ, in dem zahlreiche Hilfsorganisationen ihre Bemühungen bündeln, fordert dringend eine Reform der Sozialhilfe und der Wohnbeihilfe im Land. „Das Antiteuerungspaket der Bundesregierung beinhaltet Einmalmaßnahmen. Wir brauchen aber strukturelle Verbesserungen, die langfristig helfen“, appelliert Barbara Bühler, Koordinatorin des Netzwerkes. So sei man etwa für eine Wiedereinführung von Mindestsätzen – statt wie derzeit Höchstbeträgen – bei der Sozialhilfe. „Diese müssen sich an realen Kosten orientieren und über der Armutsgefährdungsschwelle (siehe Artikel rechts) liegen“, so Bühler. Auch dass derzeit die vom Land gewährte Wohnbeihilfe mitunter vom Wohnkostenanteil der Sozialhilfe abgezogen werde, sei dringend reformbedürftig.

Im Büro von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) verspricht man: „Wir analysieren die Situation gerade sehr genau, um herauszufinden, wie wir die Betroffenen noch effizienter unterstützen können.“