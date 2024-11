Alles hört auf sein Kommando: So tickt der neue Militärchef von NÖ

„Dem Bundesheer gelang es, 140 Personen zu evakuieren, 1.000 Tonnen an Luftfracht wurden transportiert“, blickt Härtinger auf die dramatischen Tage im September zurück. Was viele nicht wissen: Die Armee half im Zuge der Aufräumarbeiten auch mit, mehr als 3.000 Tonnen Müll wegzuschaffen.

Allerdings förderte dieser Einsatz auch den Teamgeist. „Den Zusammenhalt, der daraus entstanden ist, kann man nicht in Worten beschreiben. Wir haben gesehen, dass in der Krise auch große Kameradschaft entstehen kann“, erzählt der dreifache Familienvater.

Härtinger wurde damals als junger Zugskommandant mit einigen Grundwehrdienern an die Grenze geschickt, ausgerüstet mit StG 58, dem Vorgänger des heute verwendeten Sturmgewehrs 77. Vor allem die Ungewissheit, wie sich die Lage noch entwickeln könnte, zerrte an den Nerven der Soldaten.

Der Niederösterreicher kann schon jetzt auf eine abwechslungsreiche Karriere beim Bundesheer zurückblicken. 1990 absolvierte er die Theresianische Militärakademie, stieß anschließend zum Landwehrstammregiment 33 in Mautern, versah später verschiedenste Kommandantenfunktionen in der ehemaligen 3. Jägerbrigade. Nach vielen Einsätzen im In- und Ausland führte er das Kommando des Stabsbataillon 3, bis er 2023 ins Verteidigungsministerium wechselte.

Er tritt seinen neuen Job jedenfalls in bewegten Zeiten an. In Europa tobt ein Krieg, der Klimawandel bringt extreme Wetterereignisse, die Wirtschaft, aber auch das Bundesheer ist auf der Suche nach Fachkräften. Dafür verfügt das Heer aber wieder über finanzielle Mittel, um sich weiterzuentwickeln. Erst im September wurde bekannt, dass die Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt um 350 Millionen Euro modernisiert werden soll. Eine Summe, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre.