„Habt acht“: Neuer Offizier gibt nun in NÖ den Ton an

Es ist noch nicht lange her, da brauchte das Bundesheer , das der Bevölkerung seit jeher Schutz und Hilfe verspricht, selbst Unterstützung. Die Jahrhundertflut hatte auch den Sitz des Militärkommandos NÖ , die Hesserkaserne in St. Pölten, unter Wasser gesetzt, Waffenlager wurden geflutet, es gibt Schäden an der Infrastruktur.

Für Georg Härtinger war die Katastrophe im größten Bundesland zugleich eine Feuertaufe. Denn der gebürtige St. Pöltner, der 33 Jahre lang in der Garnison Mautern tätig war, half bereits im Lagezentrum in der Landeshauptstadt kräftig mit. Zwar war der Offizier damals noch nicht Militärkommandant von NÖ, sein Aufstieg aber dennoch längst beschlossene Sache.

Fahnenübergabe

Am Dienstag wurde der Wechsel schließlich hochoffiziell vollzogen. Oberst Michael Lippert, der nach dem eher unfreiwilligen Abgang von Brigadier Martin Jawurek, knapp zwei Jahre lang die Geschicke der am Armee in NÖ interimistisch geführt hatte, übergab die Fahne an Brigadier Härtinger. „Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit meinen Kollegen, dem Land und den Blaulichtorganisation“, betonte Härtinger.