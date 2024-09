Beschimpfungen, fehlende Frauen-WCs: Was Heeresprüfer aufdeckten

Es war im Jahr 2017, als der damalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach St. Pölten reiste, um die grundsanierte Stellungsstraße in der Hesserkaserne in St. Pölten zu eröffnen. 2,1 Millionen Euro waren in das Projekt gesteckt worden.

Sieben Jahre später stellt sich nun die Frage, ob nicht wieder Geld in das Gebäude investiert werden sollte.