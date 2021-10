Bau der S34 ist Thema auf allen politischen Ebenen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Pendler aus dem Pielachtal (Bezirk St. Pölten Land) mussten am Donnerstagmorgen einige Minuten mehr auf ihrem Weg in die Landeshauptstadt einplanen. Aktivisten der Initiative Pro S34 machten mit einer Kundgebung in Spratzern auf ihre Belastungssituation an den Stadteinfahrten aufmerksam und sperrten dafür zwischen 7 und 8 Uhr eine Fahrbahn der Ober-Grafendorfer Straße.

Entlastungsstraße S34

Erneut machten sich Aktivisten mit diesem sogenannten Anrainerfrühstück für den Bau der Traisentalschnellstraße (S34) als Entlastungsstraße stark. Erst vor wenigen Wochen sperrten die S34-Befürworter dafür die B20 im Ortsgebiet von St. Georgen.