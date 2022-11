Auftakt für neuen St. Pöltner Domkapellmeister

Die sakrale Musik in der Landeshauptstadt kann auf eine mehr als 1.200-jährige Tradition zurückblicken. Mit 1. September begann in dieser Geschichte ein neues Kapitel.Geschrieben wird es künftig von Valentin Kunert, der seither der neue Domkapellmeister der Diözese St. Pölten ist. Sein Vorgänger Otto Kargl hat sich mit Ende August nach mehr als 30 Jahren in dieser Position in den Ruhestand verabschiedet.