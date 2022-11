Geburtstagsständchen zum 100-jährigen Jubiläum von NÖ gesucht

"Liebeserklärungen"

„Jede und jeder, die oder der eingereicht hat, hat ein klares Bekenntnis zu Niederösterreich abgegeben und sehr viel Gefühl in Text und Musik hineingelegt. Viele Songs sind wahre Liebeserklärungen an Niederösterreich mit Gänsehaut-Effekt“, zeigte sich Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, beeindruckt. Die hochkarätig besetzte Jury rund um Moderatorenlegende Andy Marek umfasste Sängerin und Entertainerin Elisabeth Engstler, Astrid Wirtenberger von den Seern, das Produzenten-Ehepaar Wolfgang und Ulrike Lindner, Produzent und Musiker Markus Weiß, Michael Linsbauer von der Kulturabteilung des Landes, Musiker und Kurator Martin Rotheneder, Musiker und Bandleader Peter Paukowitsch, Musiker Erik Maier sowie Musiker und Komponist Bern Wagner.

Schließlich fiel die Wahl auf die „Top-12“, die ins Finale einziehen. Es sind: Bauchgefühl, Leona Fichtinger und Christian Fichtinger, Stefan Gössinger und Roman Beisser, Philip Griessler, Bernhard Fleißner und Andy Schörg sowie Arthur Lauber, Simone Muck und Daniel Muck, Georg „Scheorg“ Neumann, Marty PI, David Blabensteiner, Viki Weiß, Die Wilden Kaiser sowie Lena Zöttl.

Die Finalistinnen und Finalisten werden am 9. November, ab 19 Uhr im ORF-Landesstudio in St. Pölten vor geladenem Publikum auftreten. Die Jury wird dabei die drei Top-Platzierten ermitteln. Das Gewinnerlied wird dann professionell in einem Tonstudio aufgenommen.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: