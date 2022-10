Polit-Haudegen und Operettenfreund: St. Pölten trauert um Hermann Nonner

Fast mehr noch als die Politik, lag Nonner aber die Operette am Herzen. 2006 gründete der damalige Stadtrat den „Verein der Operettenfreunde“, um das Musiktheater in der Landeshauptstadt zu retten. Seine Bemühungen waren insofern von Erfolg gekrönt, als die Veranstaltungen in den ehemaligen Stadtsälen, im VAZ und in der Bühne im Hof fast immer ausverkauft waren. 2018 übergab Nonner den Vorsitz und verschwand immer mehr aus dem Fokus der Öffentlichkeit.

Am 26. Oktober verstarb Nonner nach langer Krankheit. Er wurde 75 Jahre alt.

