Ältester Mann Österreichs mit 109 Jahren gestorben

Wielander wurde am 21. Jänner 1914 geboren - also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg musst er selbst kämpfen, kehrte dann nach einer Gefangenschaft in Sibirien in seine Heimatstadt St. Pölten zurück. Dort ließ er sich im Stadtteil St. Georgen, wo er bis zuletzt gemeinsam mit seinem heute 73-jährigen Sohn Rudolf (im Bild oben) und seiner Schwiegertochter lebte, nieder. Am 12. Oktober 2015 konnte Franz Wielander mit seiner 2017 verstorbenen Gattin Hermine den 75. Hochzeitstag, die Kronjuwelenhochzeit, feiern.