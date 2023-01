500 Wohnungen: Mega-Wohnprojekt in St. Pölten auf Kurs

Die Bebauung der sogenannten WWE-Gründe (Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft m.b.H., Anm.) im Norden der Landeshauptstadt steht schon seit vielen Jahren im Raum. Nun dürften die Pläne rund um das Areal der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik in unmittelbarer Nähe der Viehofner Seen aber konkreter werden, wie am Montag bekannt wurde.

500 Wohnungen

Auf den 5,5 Hektar großen Grünfläche zwischen Austraße und Traisen sollen laut den Bauherren der ARE Austrian Real Estate und der Signa-Gruppe rund 500 Wohnungen entstehen. Damit fällt das Projekt bereits wesentlich kleiner aus - zu Verhandlungsbeginn standen 720 Wohnungen auf rund acht Hektarn im Raum - als ursprünglich geplant.

Wie der KURIER berichtete, hatte die Stadt St. Pölten im März 2021 zwei Hektar der WWE-Gründe erworben und so auf Kritik der Bevölkerung zum Schutz der Umwelt reagiert: