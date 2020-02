Debatte in St. Pölten: Wohnraum ja, aber wie viel?

„Das sind Wiener Dimensionen“, so Krumböck. Er stellt sich auch die Frage, ob die Stadt diesem Tempo gewachsen ist. „Haben wir genug Kindergärten und Schulen? Sind nicht schon jetzt Freizeiteinrichtungen wie die Viehofner Seen an manchen Tagen überfüllt? Gibt es genug Kinderärzte in der Stadt?“ Für Krumböck stehe die Stadt vor einer wichtigen Entscheidung: „Wollen wir eine liebevolle Mittelstadt mit eigenem Profil bleiben, oder so werden wie eine der vielen Speckgürtel-Gemeinden Wiens?“

Im Rathaus selbst betont man, dass man in Sachen Wohnbau „auch die Zusammenhänge sehen muss“. „Wenn wir nicht genug Wohnraum haben, dann wird der, der vorhanden ist, teurer“, erklärt Stadt-Sprecher Thomas Kainz. Jährlich würden rund 800 Menschen in die Landeshauptstadt ziehen, deswegen brauche es eben auch diese Projekte.

„Aber selbstverständlich stellen wir uns ganz grundsätzlich dieser Thematik und binden auch die Bürger ein“, betont Kainz. Zuletzt sei etwa im Stadtmuseum über die „Herausforderungen für eine lebenswerte und nachhaltige Stadt“ diskutiert worden.

Geht es um die WWE-Gründe wird betont, dass das Projekt langsam und ressourcenschonend wachsen soll. Bis alle Wohnungen bezugsfertig sind, werden etwa zehn Jahre vergehen, heißt es.