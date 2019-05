Wohnbau im Wiener Umland: Gemeinden sperren sich gegen Zuzug

Die bestehenden Regelungen gehen manchen nicht weit genug. In Klosterneuburg klagt die Opposition etwa über Bauten im Grünland. Stefan Hehberger von der Plattform Unser Klosterneuburg (PUK) erzählt von der sogenannten „Nullerregelung“, einem Klosterneuburger Spezifikum. Bauträger würden nebeneinander liegende Grundstücke kaufen, vereinen, dann neu teilen und könnten so mehr Wohneinheiten bauen.

In Perchtoldsdorf moniert die Bürgerliste, dass Bausperren zu spät durchgesetzt wurden.

Überalterung und Siedlungen für Reiche?

Manche Raumplaner orten in den Maßnahmen auch Problempotenzial. Etwa, dass die soziale Durchmischung fehle, wenn die Immobilienpreise durch Verknappung weiter steigen. So kostet im Bezirk Mödling eine Wohnung in guter Lage im Schnitt 4.293 Euro pro Quadratmeter.