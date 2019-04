Der grüne Ring um Wien schließt sich

Die so genannte Leitplanung im südöstlichen Weinviertel – ein Prozess, der 34 Gemeinden im Bezirk Gänserndorf mit rund 90.000 Einwohnern umfasst – ist eines der Herzstücke des Grünen Rings um Wien. Raumplaner des Landes definieren gemeinsam mit den Gemeindeverantwortlichen Räume für Wohnen, Betriebsansiedlung, Agrarflächen und Erholungszonen. Die so gezogenen Grenzen werden rechtlich bindend sein.

Für die Region kein leichtes Unterfangen: Die Lage zwischen Wien und Bratislava macht sie als Wohn- und Wirtschaftsraum gleichermaßen attraktiv. In den vergangenen Jahren wuchs die Bevölkerung um mehr als 11 Prozent. Gleichzeitig bilden der Nationalpark Donauauen sowie die March-Thaya-Auen wertvollen Erholungsraum und das Marchfeld eine der agrarisch meist genutzten Flächen Österreichs. Der geplante Bau der S8 bedeutet im Hinblick auf den Verkehr eine besondere Herausforderung. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um die Entwicklungen zwischen den durchaus unterschiedlichen Gemeinden in einem partnerschaftlichen Prozess abzustimmen“, sagt Landtagsmandatar René Lobner, der an die Landesausstellung 2022 im Marchfeld denkt.