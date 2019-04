Perchtoldsdorf: Gemeinde verschärft Schutz des Ortsbildes

Nun wurde die weitere Vorgehensweise diskutiert. "Von den 58 Empfehlungen sind 57 in Arbeit oder erledigt", sagt Schuster. Was etwa die hohen Bezüge betrifft, seien diese bei Neuverträgen kein Thema mehr. Was die Forderung des Rechnungshofes betrifft, Gemeindewohnungen grundsätzlich zu marktkonformen Mietzins anzubieten, werde die zukünftige Vorgangsweise im Immobilienbeirat besprochen. In bestehende Mietverträge werde nicht eingegriffen, erklärt der Ortschef.

Finanzen und fehlende Erinnerung

Die Ausgaben der laufenden Gebarung bewegten sich 2018 weitgehend am Niveau von 2017. Die Haftungen konnten um 1,6 Millionen Euro reduziert werden. Die SPÖ kritisiert jedoch, dass die Schuldenreduktion nur durch den Verkauf von 100 Sozialwohnungen zustande gekommen sei.

In diesem Zusammenhang stößt auch der Beschluss, ein Verkehrskonzept in der Höhe von 170.757 Euro in Auftrag zu geben, für Ärger bei SPÖ und Bürgerliste. Denn an eine dafür notwendige und laut dem zuständigen Gemeinderat Christian Apl (Grüne) bereits 2007 stattgefundene Auschreibung konnte sich keiner erinnern. Kritisiert hat die Opposition auch, dass die Kosten dafür im laufenden Budget nicht gedeckt seien, sondern aus dem Nachtragsvoranschlag 2019 und dem Voranschlag 2020 finanziert werden.