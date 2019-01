Rechnungshof-Kritik: 58 Empfehlungen an Gemeinde

Es sind 58 Empfehlungen, die der Rechnungshof (RH) im Prüfbericht der Marktgemeinde ausgesprochen hat. Während die Neos von Machtmissbrauch sprechen und den Rücktritt von Bürgermeister Martin Schuster ( ÖVP) fordern, erklärt dieser, die Hälfte der Empfehlungen bereits umgesetzt zu haben. „Der Bericht greift weit zurück. Es war eine angenehme und lehrreiche Prüfung.“

Im Mai und Juni 2017 wurde die Gebarung der Kommune unter die Lupe genommen. Kritik übt der Rechnungshof etwa an „großzügigen“ Gehältern – teilweise das 2,5-fache des Bürgermeisters – mancher Verwaltungsbeamte sowie Schulden bei den gemeindeeigenen GmbHs. Besonderes im Fokus der Prüfer stand das Freizeitzentrum, das Ende 2016 einen Verlust von 10,35 Millionen Euro aufwies. Im Zusammenhang mit der Nutzung des Sportzentrums soll der Fußballklub zudem eine versteckte Förderung in der Höhe von 67.500 Euro erhalten haben. Auch günstige Mieten bei den Gemeindewohnungen sowie die Vermietung von Räumen an Parteien um 0,07 Euro pro Quadratmeter wurde bemängelt. Noch dazu, wo der Bürgermeister in einem Fall auch noch Geschäftsführer der Immo-Gesellschaft sowie Parteiobmann in Personalunion war. Auch zu Kostenüberschreitungen von mehr als 50 Prozent bei den Sommerspielen soll es gekommen sein.