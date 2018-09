Der Speckgürtel will nicht mehr fetter werden

Es rumort in den Wiener Umlandgemeinden. Während der Bedarf an Wohnraum wächst, wächst auch der Widerstand gegen Bauprojekte – nicht nur in der Bevölkerung. In Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, macht die Bürgerliste seit Monaten gegen die Verbauung mobil, nun hat auch der Gemeinderat umfassende Maßnahmen zum Ortsbildschutz beschlossen.

„Bei uns, in Klosterneuburg, Korneuburg oder Baden gibt es enormen Druck auf Grund und Boden“, erklärt Bürgermeister Martin Schuster ( ÖVP). Schon im März wurde im Bauland-Kerngebiet eine Bausperre verhängt, die maximal sechs Wohneinheiten auf einer Parzelle erlaubt. Nun wurde die Maßnahme erweitert. So wird künftig in weiten Teilen des Ortes die Parzellen-Mindestgröße von 300 auf 500 Quadratmeter aufgestockt.

Das von Villen geprägten „Cottagegebiet“ wird Schutzzone. Hier sowie im Ortszentrum gilt für Bauten, die vor 1945 errichtet wurden, ein Abbruchverbot. „Wir waren in den vergangenen Jahren mit Projekten konfrontiert, die wir so nicht wollen“, erklärt Schuster. Zuletzt lief auch Bürgerlisten-Gemeinderätin Gabriele Wladyka gegen eine geplante Anlage mit 16 Wohnungen am Areal des Heurigen „Tigerwurth“ Sturm.