St. Pölten: Von der "Arbeiterstadt" zur coolen Vorstadt

Auch das urbane Flair soll in St. Pölten mit seinem hübschen barocken Stadtkern einziehen. Derzeit rittert die Stadtverwaltung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Trotzdem soll viel Grünraum bleiben: Der Fluss Traisen etwa soll als Erholungsgebiet attraktiv gemacht werden.

Freilich braucht es in einer wachsenden Stadt wie St. Pölten auch ein innovatives Verkehrskonzept. Niederösterreich ist schon jetzt das Bundesland mit den meisten Stellplätzen in ganz Österreich. Und wenn neue Bewohner dazukommen, erhört sich in der Regel auch das Auto-Aufkommen. Die neu gebaute Nordspange bringt zwar Entlastung, weitere Mobilitäts-Konzepte braucht es trotzdem.

Ein Ende des Immobilienbooms ist jedenfalls nicht in Sicht: St. Pölten, wo derzeit gut 60.000 Menschen leben, ist hinsichtlich seiner Infrastruktur wie der Wasserversorgung auf mindestens 80.000 Einwohner ausgelegt. Nur 13 Prozent des Stadtgebiets sind gewidmetes Bauland. Der Rest sind Wiesen und Grünraum. Das heißt, dass die niederösterreichische Landeshauptstadt über enorme Flächenreserven verfügt – was im Gegensatz dazu in Wien nicht der Fall ist. Derzeit laufen die Planungen für weitere große Stadtentwicklungsgebiete wie das ehemalige Werksgelände des Faserherstellers Glanzstoff oder das sogenannte Metro-Gelände. „In den nächsten Jahren wird sich einiges bewegen“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler, „doch wir wollen sicher keine überhitzte Entwicklung.“

Doch genau das könnte eine Gefahr sein. Derzeit wird nämlich mehr gebaut, als nachgefragt wird. In St. Pölten ist man sicher, dass es erst ein Angebot braucht, damit Leute zuziehen können. Immobilienexperte Georg Edlauer formuliert es diplomatisch: „Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, führt das zur Entspannung der Preise.“