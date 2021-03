Wohnprojekt auf den WWE-Gründen soll deutlich kleiner ausfallen

Die Stadt St. Pölten ist aktuell zu zehn Prozent an der WWE Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien beteiligt. Diese ist Eigentümerin von Liegenschaften im Ausmaß von ca. acht Hektar im Norden von St. Pölten, die von der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik erworben wurden. Mitgesellschafter sind unter anderem die NÖ Landeshauptstadt – Planungsgesellschaft m.b.H. und die ECO Plus Beteiligungen GmbH, ebenfalls mit je zehn Prozent.

Verfügungsrecht

„Nun soll der Beschluss gefasst werden, dass die Stadt St. Pölten diese beiden Anteile erwirbt und in der Folge eine Realteilung der Liegenschaft unter den Gesellschaftern erfolgen kann. So könnte die Stadt mit 30 Prozent Alleineigentümerin des südlichen Teiles des vorgesehenen Entwicklungsgebietes werden und damit das alleinige Verfügungsrecht ohne Rücksicht auf Mitbesitzer erhalten, womit die städtischen Gestaltungsmöglichkeiten entsprechend gefestigt würden“, erklärt Christoph Schwarz von der städtischen Liegenschaftsverwaltung.