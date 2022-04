25.000 Euro für Niederlage: Wettbetrüger wollten Match in NÖ manipulieren

Sie agieren international, richten jährlich einen Schaden von mehr als 500 Milliarden Dollar an - Wettbetrüger manipulieren nicht nur Spiele, sie versuchen auch bei Vergaben von Austragungsorten mitzureden.

Hohe Einsätze

Vor allem im asiatischen Raum gibt es Anbieter, die Wetten auf beinahe jede Sportart ermöglichen. Die Ligen, in denen die Wettkämpfe ausgetragen werden, spielen keine Rolle, denn es sind selbst hohe Einsätze auf Matches im Amateursport möglich.

Viel Geld machen wollten auch zwei Österreicher, die sich nun am Landesgericht St. Pölten verantworten mussten. Der Vorwurf: Sie sollen versucht haben, ein Bundesliga-Volleyballspiel in Amstetten und eines in Zlin (Tschechien) zu manipulieren.

Tatsächlich soll einer der Angeklagten, ein 31-jähriger Österreicher, Kontakt mit einem Funktionär des Volleyballclub Amstetten (VCA) aufgenommen haben. Laut Anklage kam es sogar zu einem persönlichen Treffen, bis zu 25.000 Euro sollen die beiden Männer geboten haben, wenn der VCA absichtlich verliert.