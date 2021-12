200.000 LED-Lichter bringen Weihnachtsstimmung nach St. Pölten

Die erst im Vorjahr neu angeschaffte Winterbeleuchtung mit funkelnden Sternen und Schneeflocken sorgt in den innerstädtischen Gassen für Weihnachtsstimmung bis über den Heiligen Abend hinaus, wie die Stadt bereits ankündigte.

Lichterglanz von Innen betrachten

Doch auch die restlichen Plätze der St. Pöltner Altstadt glänzen heuer. So wurde erstmals am Riemerplatz eine Lichter-Installation in Form eines Weihnachtsbaums aufgebaut. "Das Besondere daran ist, dass man diesen nicht nur von außen betrachten kann, sondern auch durchspazieren oder auf einem der beiden Bankerl die innerhalb der Installation aufgestellt wurden Platz nehmen kann", heißt es von der Stadt St. Pölten dazu.