1.500 Triathleten stellen sich der Challenge St. Pölten

Bereits zum zehnten Mal mit dabei wird Lokalmatador Michi Weiss sein. „Ich werde mich vor dem heimischen Publikum voll verausgaben“, will der Niederösterreicher seinen Sieg aus dem Jahr 2018 wiederholen, wie er ankündigte.

Straßensperren im Überblick

Rund um die Strecke werden am Sonntagvormittag einige Straßen gesperrt, die Radstrecke wird für den öffentlichen Verkehr nicht befahrbar sein. So wird die B1 zwischen der Abzweigung Steinhauserstraße in Ratzersdorf und der Auffahrt S33 zwischen 6.30 und 9.45 Uhr gesperrt sein. Die Zufahrt zum Seegelände ist über die Liese-Prokop-Allee möglich. Verkehr von Pottenbrunn nach St. Pölten wird über die Amtsstraße und Steinhauserstraße bzw. die S33 umgeleitet (keine Vignette nötig).

Zwischen 8.30 und 14 Uhr ist auch die Kremser Landstraße von der Abzweigung Schlossbergstraße bis zum Kreisverkehr bei AV NÖ (ehemals Mercedes Wiesenthal) vollständig gesperrt. Die Wilhelm-Steingötter-Straße kann in dieser Zeit zwischen diesem Kreisverkehr und der Abzweigung Adolf-Schärf-Straße nur in eine Richtung (stadtauswärts) befahren werden, ebenso die Adolf-Schärf-Straße. Von Norden ist die Zufahrt zum Zentrum über die Hainer Straße nach Unterradlberg und weiter über Pottenbrunn möglich.

Kurzfristig gesperrt sind weiters:

S33 von St. Pölten Nord bis Traismauer Nord von 6.30 bis 10.30 Uhr

B43 Wagram ob der Traisen und L114 bis Ortsende Hollenburg 7 bis 10.45 Uhr

Krustettner Straße nach Krustetten über Tiefenfucha zum Kreisverkehr in Palt 7 bis 11 Uhr

L100 Anschlussstelle Krems Süd und B33 bis Mautern 7.20 bis 11.20 Uhr

B33 bis Aggsbach Dorf/Schaubinger Straße 7.30 bis 11.30 Uhr – lokale Anhaltung bis 12.30 Uhr möglich

L162 über Gansbach bis nach Weyersdorf 8 bis 13 Uhr

L111 – Hoffstetten, Doppel, Pfaffing, Grünz, Obritzberg und Landhausen 8.15 bis 13.45 Uhr

Großrust, Untermerking, Schaubing und Weitern 8.30 bis 14 Uhr

