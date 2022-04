Triathlon der NÖ Landeshauptstadt steht in den Startlöchern

Mit 1.500 Startern aus über 40 Nationen wird am letzten Mai-Wochenende wieder die größte Sportveranstaltung der Landeshauptstadt - die Challenge St. Pölten - über die Bühne gehen. Nachdem der Triathlon im Vorjahr nur in abgespeckter Form, dafür mit so vielen Teilnehmern wie noch nie, veranstaltet wurde, soll das Event heuer wieder in gewohntem Ausmaß stattfinden.

Bewerbe für alle

Wie gehabt starten die Profis am Sonntag, den 29. Mai, in das Mitteldistanz-Rennen. Am Freitag, den 27. Mai, gehen heuer aber auch wieder die Jüngsten an den Start. Die Triathleten von Morgen zwischen fünf und 15 Jahren können sich dabei an einem Aquathlon - also schwimmen und laufen - über kurze Distanzen versuchen. Jüngere Kinder können an einem 300-Meter-Lauf teilnehmen.