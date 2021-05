Großevent trotzt Corona: 1.700 starten bei St. Pöltner Triathlon

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Schwimmen in zwei Seen, Radfahren auf einer Schnellstraße und durch das Weltkulturerbe Wachau sowie Laufen durch die barocke Innenstadt machen die St. Pöltner Triathlonstrecke seit jeher zu einem Highlight für Sportlerinnen und Sportler.

Spitzenfeld so groß wie nie

Im Vorjahr gab es eine Corona-Zwangspause, heuer geht die Sport-Großveranstaltung aber wieder über die Bühne. Noch dazu in einem in der NÖ-Landeshauptstadt bisher nie da gewesenen Ausmaß.

So erwarten die Veranstalter am kommenden Wochenende 1.700 internationale und nationale Triathleten und Triathletinnen aus 35 Nationen in St. Pölten. 140 kämpfen davon im Spitzenfeld mit.

Ein Jahr an Vorbereitungen gefeilt

Ein anderes Sportevent dieser Größenordnung gab es seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen österreichweit laut den Veranstaltern noch nicht. „Wir hatten ein Jahr Zeit, um zu überlegen wie die Challenge St. Pölten stattfinden kann“, erklärt Eventorganisatorin Petra Schwarz.