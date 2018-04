St. Pölten: Ein Wettbewerb der Extreme

Eine, die diese schweißtreibende Schinderei ebenfalls auf sich nehmen wird, ist die St. Pöltnerin Melanie Marouschek. Die Vorfreude auf den Ironman ist schon groß. „Für mich ist es so, als würden die Bewerbe in meinem Wohnzimmer stattfinden“, sagt sie. Klar, denn auch zum Trainieren ist die Region in und um die Landeshauptstadt ideal.

Die Faszination Triathlon hat die 23-Jährige übrigens von ihrem Vater übernommen. Allerdings ist Marouschek noch relativ neu in dem Metier. Ihr erstes Rennrad erhielt sie zum Geburtstag im November 2016, auch der Start des Schwimmtrainings ist noch nicht so lange her. Hat sie sich schon ein Ziel für den 27. Mai gesteckt? „Wenn alles gut läuft, dann kann ich es unter sechs Stunden schaffen“, hofft die Studentin.