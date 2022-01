Ruf nach anderem Standort für Zitronensäurefabrik

Im Widerstand gegen das geplante Zitronensäurewerk in der Donau-Au bei Bergern (Bezirk Melk) versuchen die Gegner den Bau nicht nur am Rechtsweg, sondern auch mit politischem Druck doch noch zu verhindern.

In einer Protestaktion am Donautreppelweg neben dem 35 Hektar großen geplanten Standort, forderte die Grüne Landessprecherin Helga Krismer die ÖVP-Regierung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie die Wirtschaftsagentur Ecoplus auf, das Projekt doch noch zu verhindern. Stattdessen soll mit dem Betreiber, dem Biotechnologiekonzern Jungbunzlauer, in NÖ ein Ersatzstandort für den Bau des rund 150 Millionen Euro teuren Werks gefunden werden.

Beim Neustart könnte Jungbunzlauer auch gleich einen transparenteren Kommunikationsstil wählen, so Krismer. Als Gründe gegen die Fabrik nannte sie das angrenzende Natura-2000-Gebiet, die Nähe zum Stift Melk und dem Weltkulturerbe Wachau sowie Schall- und Geruchsbelästigungen im touristisch wertvollen Nibelungengau und Abwässer in der Donau. Die ÖVP nutze ihre Macht und Seilschaften „um das Projekt durchzudrücken“, so Krismer und verwies auf den Grundverkäufer EVN und den Vermittler Ecoplus.