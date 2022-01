Alkotest positiv: Feuerwehrmann wollte Polizisten in NÖ bestechen

Doch der Arbeiter ließ nicht locker. Zwei Tage nach der Kontrolle rief er bei der zuständigen Polizeiinspektion an. Laut Staatsanwalt soll er in dem Telefonat zuerst die "gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei betont haben". Dann wollte er, dass das Verfahren eingestellt wird.

Am Montag musste sich der 26-Jährige wegen Bestechung am Landesgericht St. Pölten verantworten. "Es war nicht okay, es tut mir leid", sagte der Angeklagte, der nun eine Therapie machen will.

"Kein Kavaliersdelikt"

"Der Sachverhalt mag harmlos erscheinen, ist aber sicher kein Kavaliersdelikt", betonte der Staatsanwalt. Das bereits rechtskräftige Urteil: Acht Monate bedingte Haft, die Probezeit beträgt drei Jahre.

In 27 Monaten wird der Niederösterreicher seinen Führerschein wieder zurückbekommen. Bis dahin ist er laut eigenen Angaben mit Öffis unterwegs.